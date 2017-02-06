В Черновцах обсудят вопросы хранения отходов- 06.02.2017 14:09
Общественные слушания по вопросам экологических последствий хранения отходов состоятся в Черновцах, как отметили в пресс-службе Черновицкого городкого совета.
Мероприятие запланировано на 14 февраля, и состоится оно по адресу ул. Головная, 203-А, 3 этаж, в помещении Черновицкого факультета НТУ "ХПИ".
В рамках обсуждений будут подниматься вопросы экологических последствий плановой деятельности - функционирование состава МЧПП "Эколог Буковины", предназначенного для временного хранения отходов, содержащих ртуть. Находится данное предприятие по ул. Мира, 19 в микрорайоне Хабаковка.
Для участия в мероприятии приглашаются члены территориальной общины Черновцов, жител микрорайона Хабаковка, должностные лица, депутаты городского совета Черновцов, а также представители общественных организаций.
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