



Тройка кандидатов на пост главы Нацполиции Украины - 06.02.2017 13:40

Троих кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины определила консультативная отборочная комиссия. Окончательно кандидатуру нового руководителя Нацполиции назовет глава МВД Украины Арсен Аваков.



В протоколе комиссии за 4 февраля говорится, что было проведено рейтинговое голосование, в ходе которого на пост главы Национальной полиции Украины были выделены Константин Владимирович Бушуев, Андрей Владимирович Вишневский и Сергей Николаевич Князев.

После озвучивания результатов комиссия провела встречу с Арсеном Аваковым и рекомендовала провести с каждым из троих кандидатов индивидуальные встречи. Кандидатуру на пост нового главы Национальной полиции министр внутренних дел подаст премьер-министру Украины для утверждения Кабмином, в соответствии со статьей 21 Закона о Национальной полиции.

Сергей Князев в настоящий момент возглавляет Департамент уголовного розыска, Константин Бушуев является заместителем главы Нацполиции. Андрей Вишневский является директором Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

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