Штормовое предупреждение в Украине 06 02 2017

- 06.02.2017 13:00
Штормовое предупреждение в Украине 06 02 2017

В связи с ухудшившимися погодными условиями в Украине 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее сообщение было опубликовано пресс-службой Мининфраструктуры Украины.

На реках бассейнов рек Сирет и Прут 6 февраля ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 метра над фактическим уровнем по состоянию на 8:00 субботы 4 февраля. Также прогнозируется дальнейшее разпрушение ледового покрова, ледоход, а также возможное образование заторов льда на отдельных участках с дополнительным подъемом уровней воды на 0,5-1 метра без угрозы отрицательных последствий.

На реке Днестр на участке Галич-Залещики формируется талодождевой паводок. Ввиду этого на указанном участке ожидается подъем уровней воды на 0,3-1 метра над уровнями по состоянию на 8:00 4 февраля. Также ожидается дальнейшее ослабление ледового покрова, его разрушение местами, также ледоход и возможное формирование заторов льда с неопасным подъемом уровней воды на 1-2 метра.

Кроме того, 4-й (высокий) уровень лавинной опасности сохраняется в горах Закарпатской области. Здесь также есть угроза сдвига снега на дороги. Что касается гор Львовской и Ивано-Франковской областей, то там сохраняется 3-й (значительный) уровень лавинной опасности.

Платиновая Буковина

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