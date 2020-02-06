



Три возможные причины гибели человечества - 06.02.2017 12:25

С развитием технологий и использованием природных ресурсов вопрос конца света становится все более актуальным с каждым днем. Так, ученые Института будущего человечества при философском факультете университета Оскфорда определили три наибольшие угрозы человечеству, которые могут привести к реальному исчезновению жизни на нашей планете.

Среди причин, по которым может настать апокалипсис, ученые выделили пандемии, существенные изменения климата, а также возможность вдеения ядерной войны. Такие причины конца света ученые указали в докладе "Экзистенциональный риск. Дипломатия и управление".

Ученые полагают, что для предотвращения подобных угроз человечество не предпринимает достаточных мер, потому риски не только сохраняются, но и возрастают. Так, эксперты уделили особое внимание возможному использованию биологического оружия. В связи с этим ученые призвали мировых лидеров обратить внимание на данный вопрос и поднятые в докладе проблемы.

Стоит отметить, что ранее известный физик-теоретик Стивен Хокинг также поднимал тему конца света. По его мнению, человечество может быть уничтожено в ближайшую тысячу лет из-за генетически созданого вируса, ядерной войны либо искусственного интеллекта.

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