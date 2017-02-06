



Самолет Черновцы-Киев 6 февраля отменен из-за тумана - 06.02.2017 11:52

Авиарейс из Черновцов в Киев в понедельник, 6 февраля, был отменен. Отметим, самолет должен был вылететь из международного аэропорта "Черновцы" утром, в 7:00. Также были отменены из-за погоды и вчерашние рейсы, 5 февраля.

В пресс-службе аэропорта отметили, что рейс был отменен из-за неблагоприятных погодных условий - слишком сильного тумана.

Так, если погода наладится, то аэропорт примет самолет из Киева, который должен прибыть в понедельник вечером.

Напомним, что густой туман ранее уже вносил коррективы в расписание аэропорта "Черновцы". Вылеты из-за нелетной погоды откладывались в январе текущего года .

Платиновая Буковина, Черновцы

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