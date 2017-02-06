Самолет Черновцы-Киев 6 февраля отменен из-за тумана- 06.02.2017 11:52
Авиарейс из Черновцов в Киев в понедельник, 6 февраля, был отменен. Отметим, самолет должен был вылететь из международного аэропорта "Черновцы" утром, в 7:00. Также были отменены из-за погоды и вчерашние рейсы, 5 февраля.
В пресс-службе аэропорта отметили, что рейс был отменен из-за неблагоприятных погодных условий - слишком сильного тумана.
Так, если погода наладится, то аэропорт примет самолет из Киева, который должен прибыть в понедельник вечером.
Напомним, что густой туман ранее уже вносил коррективы в расписание аэропорта "Черновцы". Вылеты из-за нелетной погоды откладывались в январе текущего года.
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