Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2017: победители (видео)

- 06.02.2017 11:48
Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2017: победители (видео)

В субботу, 4 февраля, состоялся первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение-2017. Так, стали известны имена первых двух финалистов, которые посоревнуются с остальными за право выступить Евровидение в финале 25 февраля. 

Отметим, что в рамках первого полуфинала свои номера представили восемь участников. Поитогам голосования зрителей и жюри в финал прошли двое участников - это группа "Сальто назад" и сольная исполнительница TAYANNA, также известная как Татьяна Решетняк.

Татьяна с авторской песней "I love you" получила 15 баллов (7 от жюри и 8 от зрителей) и путевку в финал национального отбора. У нее по итогам первого полуфинала - наибольшее количество голосов. Свою композицию певица написала в соавторстве с Максом Барских.

Что касается второго полуфиналиста - группы "Сальто назад", то колллектив прошел в финал с отставанием всего в 1 балл. Жюри высоко оценили выступление, отдав 8 баллов, в то время как по результатам зрительского голосования "Сальто назад" взяло всего 6 баллов. Коллектив представил необычную песню "О, мамо" на украинском языке.


Напомним, что в первом полуфинале национального отбора свои композиции представили такие артисты и группы, как СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA, а также Арсен Мирзоян. ВТорой полуфинал украинского нацотбора на Евровидение-2017 состоится уже через неделю, 11 февраля.

Платиновая Буковина

Ключові слова: евровидение 2017 нацотбор Украина, Украина национальный отбор на евровидение 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Под Черниговом испытали украинский беспилотник Лелека-100 Испытатели Вооруженных сил Украины протестировали в действии беспилотник Лелека-100. В сообщении на сайте Минобороны отмечается, что испытания
- 06.02.2017 17:26
Члены семьи в Китае сделали рекордное семейное фото Самый массовый семейный снимок был сделан в Китае на Праздник весны 28 января (на Китайский новый год). Рекордный снимок был сделан в деревне Шишэ в провинции Чжэнзян.
- 06.02.2017 16:54
В Черновцах ожидается ухудшение погоды 7-8 февраля В Черновцах 7-8 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. Так, возможно усиление ветра, обильные осадки в виде снега, а также ухудшение
- 06.02.2017 15:59
МАУ удвоит авиарейсы Киев-Черновцы Частоту авиарейсов на линии Киев-Черновцы компания МАУ намерена увеличить в два раза. Как сообщают в "Международных авиалиниях Украины", изменения
- 06.02.2017 14:52
В Черновцах обсудят вопросы хранения отходов Общественные слушания по вопросам экологических последствий хранения отходов состоятся в Черновцах, как отметили в пресс-службе Черновицкого
- 06.02.2017 14:09
Тройка кандидатов на пост главы Нацполиции Украины Троих кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины определила консультативная отборочная комиссия. Окончательно кандидатуру
- 06.02.2017 13:40
Штормовое предупреждение в Украине 06 02 2017 В связи с ухудшившимися погодными условиями в Украине 6 февраля объявлено штормовое предупреждение. Соответствующее сооб
- 06.02.2017 13:00
Три возможные причины гибели человечества С развитием технологий и использованием природных ресурсов вопрос конца света становится все более актуальным с каждым днем. Так, ученые
- 06.02.2017 12:25
Самолет Черновцы-Киев 6 февраля отменен из-за тумана Авиарейс из Черновцов в Киев в понедельник, 6 февраля, был отменен. Отметим, самолет должен был вылететь из международного аэропорта
- 06.02.2017 11:52
В Авдеевке почти восстановлено электричество По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из города Авдеевка по состоянию на утро 6 февраля уже было
- 06.02.2017 10:30

Всі новини