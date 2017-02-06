



Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2017: победители (видео) - 06.02.2017 11:48

В субботу, 4 февраля, состоялся первый полуфинал украинского национального отбора на Евровидение-2017. Так, стали известны имена первых двух финалистов, которые посоревнуются с остальными за право выступить Евровидение в финале 25 февраля.

Отметим, что в рамках первого полуфинала свои номера представили восемь участников. Поитогам голосования зрителей и жюри в финал прошли двое участников - это группа "Сальто назад" и сольная исполнительница TAYANNA, также известная как Татьяна Решетняк.

Татьяна с авторской песней "I love you" получила 15 баллов (7 от жюри и 8 от зрителей) и путевку в финал национального отбора. У нее по итогам первого полуфинала - наибольшее количество голосов. Свою композицию певица написала в соавторстве с Максом Барских.

Что касается второго полуфиналиста - группы "Сальто назад", то колллектив прошел в финал с отставанием всего в 1 балл. Жюри высоко оценили выступление, отдав 8 баллов, в то время как по результатам зрительского голосования "Сальто назад" взяло всего 6 баллов. Коллектив представил необычную песню "О, мамо" на украинском языке.





Напомним, что в первом полуфинале национального отбора свои композиции представили такие артисты и группы, как СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA, а также Арсен Мирзоян. ВТорой полуфинал украинского нацотбора на Евровидение-2017 состоится уже через неделю, 11 февраля.

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