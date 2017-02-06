ДТП В Черновцах на Героев Майдана 6 02 2017

- 06.02.2017 10:12
ДТП В Черновцах на Героев Майдана 6 02 2017

В Черновцах в понедельник, 6 февраля, на кольце улицы Героев Майдана на выезде в сторону села Годылов произошло ДТП.

Как отмечается, с управлением автомобиля марки Mercedes на скользкой дороге не справился водитель, в результате чего авто вылетело на обочину. При этом, иномарка сбила еще однин автомобиль - Nissan.

По словам свидетелей случившегося, на место аварии уже прибыли патрули полиции. Пострадавших, согласно предварительным данным, нет, движение на указанном участке не осложнено.

В Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины отмечают об ухудшении погодных условий в понедельник, 6 февраля. На дорогах сохраняется плохая видимость из-за тумана - до 200-500 метров, а также имет место гололедица. Автомобилистов призывают быть максимально осторожными на дороге.

Платиновая Буковина, Черновцы

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