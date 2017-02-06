



В Румынии на протесты вышло до полумиллиона человек - 06.02.2017 09:44

В воскресенье вечером, 5 февраля, во многих городах Румынии проходили антиправительственные митинги. При этом, воскресные акции протеста были самыми крупными за последнюю неделю. протесты рпоходили примерно в 20 городах по всей стране, и в общей сложности протестовать вышло около полумиллиона человек.

Порядка 250 тысяч человек вышло на акции протеста только в Бухаресте, столице Румынии. При этом, несмотря на то, что правительство решило отменить постановление, протесты все равно продолжается. Отметим, что протестные настроения в стране нарастастали после принятия скандального документа. Протестующие выступают против отмены документа, которые позволил бы многим чиновникам избежать ответственности за коррупцию. В особенности, речь шла о Ливиу Драгни, главе правящей партии Социал-демократов.

При этом, участники акции протестов также выступали за отставку действующего правительства.

Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяу зхаявил, что подавать в отставку не планирует. Об его увольнении решение может принисать только парламент, однако у него там имеется стабильное большинство.

Напомним, что после утверждения постановления об амнистии и декриминализации преступлений чиновников в стране вспызхнули протесты - после 31 января. Согласно постановлению, уголовные дела предлагается не открывать против коррумпированных чиновников, сумма ущерба которых для государства составила менее 44 тысяч евро. Данное решение было отменено 5 февраля, однако акций протеста это не уменьшило.

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