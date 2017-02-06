Сегодня стартует регистрация на основную сессию ЗНО-2017

- 06.02.2017 09:20
Сегодня стартует регистрация на основную сессию ЗНО-2017

Регистрация на основную сессию ЗНО 2017 стратует с сегодняшнего дня, 6 февраля. Напомним, основная сессия независимого внешнего тестирования в нынешнем году пройдет с 23 мая по 16 июня.

Как отметил глава Украинского центра оценивания качества образования Вадим Кариндий, порядка 300 тысяч человек примет участие в тестировании в нынешнем году.

Так, зарегистрироваться на участие в ЗНО 2017 (ВНО 2017) можно будет сегодня, 6 февраля, с 10:00. Подавать данные можно до 17 марта. Сначала пользователю необходимо будет на сайте центра подать заявку, после чего придет регистрационное уведомление. Так, электронной заявки будет недостаточно - нужно еще подать письменное заявление, а также пакет документов. На сайте УЦОКО будет опубликован пакет необходимых документов. Написать заявление и подать документы выпускники нынешнего года могут в своих школах. Другие абитуриенты, которые заокнчили школу в предыдущие годы, должны обратиться в пункты регистрации, которые будут функционировать по всей Украине.

Вплоть до 31 марта у желающих сдать ЗНО 2017 будет время внести изменение в регистрационные данные. 

Для участия в дополнительной сессии ЗНО-2017 могут подавать свои документы жители Крыма и оккупированных регионов Донбасса. На регистрацию им выделили время с 3 по 20 мая, и копии документов, как отметил директор УЦОКО, они могут выслать по электронной почте.

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