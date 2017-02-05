



Вінчання у Хотинській фортеці - 05.02.2017 15:24

Ваше весілля повино пройти на найвищому рівні, подарувавши Вам океан позитивних ємоцій! Одна з найкрасивіших, Богом благословенних церков України- церква св.Олександра Невського- відмінне місце для проведеія вашого вінчання. Тут панує особливо добра, духовна атмосфера. До того ж звідси відкривається неймовірний вид на давню Хотинську фортецю і Дністер, тож кращого місця для проведення вінчання та для фото-відео зйомки не знайти!

Шлюб православних християн повинен бути благословенний Богом, освячений Церквою, і це благословення ми отримуємо в таїнстві вінчання. Православний шлюб має велике значення, він відбувається як образ союзу Христа і Церкви. Як пише апостол Павло: чоловік голова дружини, як і Христос глава Церкви, і Він же Спаситель тіла. І далі: Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив Церкву, і віддав Себе за неї (Еф. 5:25). У Таїнстві вінчання молодятам дається благодать Божа для того, щоб вони будували свій подружній союз в однодумності і любові, були єдиною душею і тілом, а також для народження і християнського виховання дітей. Але найголовніше, потрібно пам'ятати: вінчання - НЕ магічна дія, яка пов'язує навічно і допомагає молодятам незалежно від того, як вони будуть себе вести. На жаль, дуже багато людей невірно розуміють Таїнства і обряди. Мовляв, потрібно щось таке зробити, зробити якийсь ритуал, і у мене все буде добре. Ні, без нашої праці, віри і молитви ніяке Таїнство не матиме користі. Господь дає нам благодать, допомогу, а ми повинні відкрити своє серце і з вірою прийняти її, стати співпрацівниками Бога на ниві нашого сімейного життя. І тоді вінчання може дати нам дуже багато, ми в повноті отримаємо його благодатні дари. Тому потрібно молитися Богу, просити Його про допомогу і втілювати в своїй родині головну заповідь про любов до ближнього. Чоловік, подібно до того як Христос любить Церкву і піклується про неї, повинен любити свою дружину, а дружина повинна шанувати і слухатися чоловіка, як Церква шанує і любить Христа. Християнин повинен приступати до Таїнства вінчання з думкою, що вступає в шлюб один раз на все життя і буде разом зі своїй Богом даній половиною ділити всі радощі і труднощі. Тільки з такою думкою можна витримати всі випробування і бурі житейські.

Про те, що шлюб образ вічності, вінчальним нагадують кільця - символ нескінченності, без початку і без кінця, - вони надягаються при заручинах подружжя. Таке ж значення має триразове ходіння під час вінчання навколо аналоя, це також образ вічного життя. Перед тим як обвести молодят навколо аналоя, священик одягає на них вінці.

Що це за вінці? Митрополит Антоній Сурожський пише: «У давнину кожен раз, коли бувало свято, - звичайнісіньке сімейние, або міське, чи державне свято, - люди надягали вінки з квітів. У Древній Русі в день свого вінчання наречена і наречений називалися князем і княгинею - чому? Тому, що в стародавньому суспільстві, поки людина не була одружена або заміжня, вона був членом своєї сім'ї і був у всьому підвладний старшому в

родині - батькові чи, дідові. Тільки коли людина одружилась, вона ставала господарем свого життя. Древня держава складалася як би із союзу суверенних, тобто незалежних, сімей. Вони були вільні вибирати свою долю. Всі питання вирішувалися в злагоді, у взаємному розумінні, але кожна сім'я мала свій голос і свої права ».

Відбувалося як би вінчання на нове царство. Вступаючи в шлюб, створюючи сім'ю, чоловік і жінка створюють не тільки свою маленьку «державу», але, головне, свою малу церкву, яка є частиною єдиної Вселенської Православної Церкви. У цій церкві люди так само, як і в Церкві Вселенської, зібралися, щоб служити Богу, разом йти до Нього і разом рятуватися. Як вже було сказано, чоловік є в цій малій церкви главою, образом Самого Христа Спасителя - Глави Церкви великої. Дружина і діти - помічники глави сімейства-церкви у всіх сімейних працях і справах.

Вінці покладаються на ознаку перемоги: наречений і наречена не були переможені до шлюбу нестриманістю і зберегли цноту. Той, хто до шлюбу втратив цнотливість і чистоту, строго кажучи, не гідний вінців. Тому на другошлюбних або зовсім не покладали вінців, або покладали не на голови, а на праве плече (постанова Стоглавого Собору).

У вінців є й інше значення. Це також вінці мученицькі, якими Господь вінчає своїх вірних рабів, які вистояли у всіх стражданнях і випробуваннях. Шлюб - це не тільки сімейні радощі, це спільна ноша, іноді дуже нелегка, хрест, який несуть подружжя, випробування і бурі, які випадають на їх частку. У шлюбі іноді рятуватися нітрохи не легше, ніж в монастирі. Це щоденне «носіння тягот один одного», покірливе несення життєвого хреста яке взагалі називають безкровним мучеництвом.

Одягнувши на нареченого і наречену вінці, священик молитовно звертається до Бога: «Господи Боже наш, славою і честю вінчай я (їх)». Ці слова є тайносовершітельною формулою під час вінчання. Священик вимовляє їх тричі. Слова славою і честю вінчай я взяті з Псалтиря (Пс. 8: 5-6). Псалмоспівець говорить, що людина при створенні увінчана славою, тому що отримала образ і подобу Божу. Він увінчаний також честю, оскільки Бог дарував йому владу над усіма іншими створіннями. На думку святителя Іоанна Златоуста, в вінчанні можна бачити благодатне відновлення тої величності над тваринами, в яку були одягнені Адам і Єва в той час, коли Бог прорікав їм шлюбне благословення: Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володійте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі (Бут. 1:28).

Під час Таїнства вінчання подружжя п'ють вино із загальної чаші. Чаша подається три рази спочатку чоловікові, а потім дружині. Чаша символізує те, що в шлюбі всі радості і випробування подружжя повинні ділити навпіл, порівну.

Існує благочестива традиція для молодят - сповідатися і причасчатися на літургії в день вінчання або за тиждень до нього. Цей звичай пов'язаний з тим, що в давнину благословення подружжя відбувалося на літургії. Окремі елементи літургії досі присутні в чині вінчання: спів «Отче наш», загальна чаша, з якої п'ють подружжя ... Сповідь і причастя перед вінчанням мають велике значення: народжується нова сім'я, у молодят - новий етап життя, і почати його треба оновившись , очистившись у Таїнствах від гріховної скверни. Якщо ніяк не виходить причаститися в день вінчання, зробити це треба напередодні.

Вінчання у Хотині на території державного історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця», у церкві Олександра Невського тел. (095) 476-65-95, (068) 535-24-85 іерей Павло

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