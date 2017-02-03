



В Черновцах ночью горел Мерседес - 03.02.2017 14:10

В Черновцах в переулке Мира ночью 3 февраля загорелся автомобиль одного из местных жителей.

Как сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, пожар случился в автомобиле марки Mercedes Vito.

Возгорание в микроавтобусе заметил прохожий, который немедленно обратился в службу спасения по номеру 101. Как стало известно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки автомобиля.

На место происшествия прибыла группа пожаротушения Аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области. Пожарным удалось за краткий отрезок времени расправиться с огнем. Автомобиль удалось спасти, однако его значительная часть все же пострадала в результате пожара.

Платиновая Буковина, Черновцы

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