В Черновцах ночью горел Мерседес- 03.02.2017 14:10
В Черновцах в переулке Мира ночью 3 февраля загорелся автомобиль одного из местных жителей.
Как сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области, пожар случился в автомобиле марки Mercedes Vito.
Возгорание в микроавтобусе заметил прохожий, который немедленно обратился в службу спасения по номеру 101. Как стало известно, причиной возгорания стало замыкание электропроводки автомобиля.
На место происшествия прибыла группа пожаротушения Аварийно-спасательного отряда спецназначения Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области. Пожарным удалось за краткий отрезок времени расправиться с огнем. Автомобиль удалось спасти, однако его значительная часть все же пострадала в результате пожара.
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