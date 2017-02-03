В Авдеевке обстрелами разрушено 28 жилых домов

- 03.02.2017 13:33
В Авдеевке обстрелами разрушено 28 жилых домов

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в отношении Авдеевки, где непрекращаются обстрелы.

Так, обстрелы Авдеевки и позиций в районе этого населенного пункта продолжаются с 29 января до настоящего времени. По словам Зубко, за это время в городе было разрушено обстрелами 28 жилых домов.

Министр отметил, что в течение прошедших суток под обстрел попал палаточный городок в Авдеевке и расположенная рядом вторая школа. В школе находился центр приема гуманитарной помощи. В результате обстрела пострадали люди.

Кроме того, Геннадий Зубко сообщил, что сейчас проводятся организационные мероприятия, направленные на начало восстановительных работ в частном сектора Авдеевки. В особенности, восстановительные работы коснутся двух многоэтажных домов, колторые накануне пострадали от попадания снаряда.

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Ключові слова: обстрелы в Авдеевке, обстрелы жилого сектора Авдеевки, новости АТО 3 02 2017

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