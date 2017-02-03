



Новый метод поможет ученым обнаруживать воду на экзопланетах - 03.02.2017 12:30

Специалисты-астрофизики из Лейденского университета совместно с учеными из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики использовали новый и необычный метод наблюдений, с помощью которого можно искать воду на экзопланетах.

С помощью нового метода команда ученых во главе с Джейн Биркби смогла обнаружить водный пар в атмосфере газового гиганта 51 Pegasi b. Данная экзопланета была открыта астронавтами в 1995 году и представляет собой первую известную ученым экзопланету, которая вращается вокруг обычной звезды главной последовательности. Pegasi b - это так называемый "горячий юпитер", то есть, газовый гигант. Ее масса примерно в два раза меньше Юпитера. Планета находится на расстоянии почти 50 световых лет от нашей планеты.

Исследования показали, что на планете имеется вода в форме пара - по причине высокой температуры экзопланеты.



В исследованиях ученые применили чилийский телескоп VLT. Специалисты вели прямые наблюдения за светом, отражающимся планетой 51 Pegasi b по мере вращения по орбите. Отмечается, что газовый гигант вращается на достаточно близком расстоянии от своей звезды, и полный оборот планета делает за 101,5 часа. Благодаря эффекту Доплера при приближении и отдалении планеты ученые фиксировали смещение излучения поочередно в сторону "синей" и "красной" сторон спектра. Благодаря таким изменениям специалисты смогли обнаружить спектральные линии, которые свидетельствуют о присутствии воды.

Ранее ученые уже обнаруживали присутствие воды на других планетах. В частности, до этого в атмосфере экзопланеты HAT-P-26b были обнаружены следы пара. Однако на этот раз для поиска воды ученые использовали новый метод, который в будущем может стать весьма эффективным и популярным. Вероятно, что он поможет установить, есть ли вода на ближайшей к нам экзопланете Proxima b.

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