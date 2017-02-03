Под Авдеевкой погибли двое служивших на Буковине военных

- 03.02.2017 12:16
Под Авдеевкой погибли двое служивших на Буковине военных

В боях под Авдеевкой в ночь со 2 на 3 февраля погибли двое военных, которые проходили службу в Черновцах. По информации представителей Черновицкого областного военного комиссариата, оба погибших были десантниками, служили в составе третьей тактическо-батальонной группы, вместе со своими семьями проживали в Черновцах.

Погибшими оказались волынчанин Марис  Каминский (27 лет) и житель Каменца-Подольского Анатолий Заренский (40 лет). Кроме того, в результате обстрелов в зоне АТО пострадал буковинец Анатолий Корниевский. Отмечается, что старший прапорщик сейчас находится на лечении в госпитале.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук выразил слова поддержки и соболезнования родным погибших военных. По его словам, такое нельзя рпощать и нельзя делать вид, будто этого не происходит.

Напомним, что 1 февраля под Авдеевкой погиб буковинец Леонид Дергач. 4 февраля состоится прощание с героем АТО в Черновцах во дворце "Юность Буковины". В связи с этим суббота в Черновцах объявлена днем траура. 

Платиновая Буковина

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