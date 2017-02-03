Национальный отбор на Евровидение: первый полуфинал 4 02 2017

- 03.02.2017 11:24
Национальный отбор на Евровидение: первый полуфинал 4 02 2017

Национальный отбор на Евровидение-2017 в Украине стартует уже в следующую субботу, 4 февраля. На этот день намечен первый полуфинал отбора. Еще два отборочных тура состоятся 11 и 18 февраля.

Отметим, что всего за возможность представлять Украину на международном конкурсе Евровидение будут бороться 24 представителя. Уже в финале, 25 февраля, станет известно, кто же выйдет на сцену Международного выставочного центра в Киеве от Украины. Отметим, что представитель нашей страны будет выступать сразу в финале как участник страны-хозяйки.

Полуфиналы и финалы национального отбора на Евровидение 2017 от Украины можно будет смотреть в прямом эфире на дух телеканалах - СТБ и UA:Перший. Начало показа - в 19:00.

По итогам жеребьевки было определено, что завтра в первом полуфинале будут выступать следующие исполнители и коллективы:

СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA, а также Арсен Мирзоян.

Ведущим шоу в полуфиналах будет Сергей Притула. В составе жюри, напомним, будут присутствовать композитор Константин Меладзе, музыкант Андрей Данилко, а также победительница Евровидения-2016 - украинская певица Джамала. Голосование будет комбинированным - свои голоса могут отдавать зрители через SMS, а также баллы будут выставлять члены жюри. Баллы будут суммироваться дял определения окончательного результата. 

Платиновая Буковина

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