



Трампу может грозить импичмент - 03.02.2017 10:40

Дональд Трамп возглавил США после официальной инаугурации примерно две недели назад. Стоит отметить, что сейчас примерно половина избирателей намерена объявить новоизбранному лидеру США импичмент.

Такие данные предоставляются по результатам опроса Public Policy Polling.

В отчете говорится о том, что импичмент президенту готовы объявить уже 40% избирателей. 48% участников опроса выступили против данного решения. Стоит отмтеить, что ситуация буквально через неделю изменилась. Так, еще на прошлой неделе желающих освободить Трампа от выполнения президентских обязанностей было всего 35%.

Примечательно, что большинство респондентов - 52% - отметили, что Барак Обама мог бы снова оказаться в кресле президента США. Дональд Трамп в качестве президента устраивает 43% участников опроса.

Выборы президента США вызвали огромный резонанс в общественности. Так, после избрания Трампа многие начали выходить на акции протеста. При этом, протесты поддержал также бывший президент Барак Обама.

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