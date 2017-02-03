4 февраля в Черновцах объявили днем траура

- 03.02.2017 09:37
4 февраля в Черновцах объявили днем траура

В Черновцах 4 февраля объявлен день траура - по погибшему буковинскому военному Леониду Дергачу, который выполнял свой военный долг под Авдеевкой. Так, по распоряжению мэра Черновцов Алексея Каспрука, суббота, 4 февраля объявлена траурным днем.

В этот день на административных зданиях органов исполнительной власти и органов местного самоуправления рекомендуется приспустить государственный флаг с траурной лентой. Это же касается государственных и коммунальных предприятий, организаций и учреждений, заведений, которые находятся на территории Черновцов. Героя АТО почтут минутой молчания в 12:00.

Также было принято решение ограничить проведение развлекательных мероприятий и концертов, на рынках и в местах торговли, в ресторанах рекомендуется также ограничить звучание музыки. В этот день рекомендуется ограничить трансляцию музыки и развлекательных программ радиотелекомпаниями.

Национальная полиция в Черновицкой области усилит в этот день контроль по соблюдению запрета на использование пиротехнических средств в Черновцах. Данный запрет, отметим, действует до прекращения АТО на Донбассе.

Прощание с погибшим Леонидом Дергачем состоится 4 февраля в 100:00 в дворце "Юность Буковины".

 

Платиновая Буковина

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