



Лучшие продукты для очищения крови - 02.02.2017 15:09

Обновление крови весьма полезно для организма, и в этом поможет употребление определенных продуктов питания.

Для наилучшего результата морковь, которую мы употребляем каждый день, стоит принимать в пищу в качестве сока. При этом, морковный сок рекомендуется пить через день по стакану. Наибольшую пользу из этого корнеплода мы получаем, употребляя морковь в сыром виде в салатах, однако вареная, тушеная и печеная морковь также не менее полезна. В сутки стоит съедать не более 300 граммов моркови.



Отлично помогает очистить кровь сырая свекла, в особенности, в виде салата с маслом. Повысить гемоглобин можно, употребляя печеную, вареную, тушеную свеклу. При употреблении этого продукта важно соблюдать меру и помнить, что сырую свеклу противопоказано есть людям с болезнями желудка.

Тыкву можно употреблять в пищу в сыром виде в качестве салата с изюмом. Не помешает тыквенный сок. При этом ограничений по употреблению тыквы нет.

Состав крови можно улучшить, употребляя томатный сок. В сутки норма употребления свежих томатов составляет 200 грамм. Не рекомендуется увлекаться помидорами при желчекаменной болезни, поскольку они могут вызвать спазм желчного пузыря.

Стоит отметить также пользу чеснока и хрена. От кровотечений и для стабилизации свойств крови в сутки полезно употреблять всего одну чайную ложку хрена. Чеснок же обладает свойствами восстанавливать кровеносные сосуды, омолаживает и улучшает состав крови и лимфы.

Корень пастернака также полезно включать в район, поскольку он улучшает кровообращение, насыщает энергией. Пастернак можно добавлять в салаты из овощей, в супы и даже готовить из него пюре.

Красный сладкий перец помогает очистить кровь, стимулирует кровообразование. Его можно есть как в сыром виде в салатах, тушить, запекать и фаршировать, добавлять в супы и другие блюда.

Лесной орех помогает укрепить кровеносную систему, укрепляет иммунитет, стимулирует работу сердца и дает дополнительную энергию. Это же касается свежих слив и чернослива.

Специи также оказываю благоприятиное воздействие на кровеносную систему. Например, красный перец очищает кровь и стимулирует кровообразование, шафран способствует улучшению метаболизма и обновлению крови, корица укрепляет иммунитет и мягко очищает кровь, куркума также активизирует процесс выработки крови и снижает риск развития злокачественных новообразований. Не стоит забывать и о гвоздике, которая помогает обновить лимфатическую систему. Однако увлекаться ею вовсе не стоит при гипертонии и воспалениях.

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