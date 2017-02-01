



На Буковине 3 февраля - опасность схода лавины - 02.02.2017 14:09

В Черновицкой области - серьезный уровень лавинной опасности, о чем предупреждают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

Так, синоптики прогнозируют на 3 февраля в Черновицкой области изменения погоды. На большей части области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед.

В связи с погодными изменениями на территории Черновицкой области был объявлен третий уровень лавинной опасности. Этот уровень представляется как большая опасность, при возможной глубине снежного покрова от 50 до 70 сантиметров.

3 февраля лавинная опасность третьего уровня объявлена не только на Буковине, но и в Львовской и Ивано-Франковской областях. Что касается Закарпатской области, то там возможна угроза сдвигов снега на дороги. В связи с этим спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в пятницу, 3 февраля.

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