На Буковине 3 февраля - опасность схода лавины- 02.02.2017 14:09
В Черновицкой области - серьезный уровень лавинной опасности, о чем предупреждают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.
Так, синоптики прогнозируют на 3 февраля в Черновицкой области изменения погоды. На большей части области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега, гололед.
В связи с погодными изменениями на территории Черновицкой области был объявлен третий уровень лавинной опасности. Этот уровень представляется как большая опасность, при возможной глубине снежного покрова от 50 до 70 сантиметров.
3 февраля лавинная опасность третьего уровня объявлена не только на Буковине, но и в Львовской и Ивано-Франковской областях. Что касается Закарпатской области, то там возможна угроза сдвигов снега на дороги. В связи с этим спасатели рекомендуют воздержаться от походов в горы в пятницу, 3 февраля.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 02.02.2017 15:09
- 02.02.2017 13:50
- 02.02.2017 13:14
- 02.02.2017 12:01
- 02.02.2017 11:24
- 02.02.2017 10:27
- 02.02.2017 10:13
- 02.02.2017 09:52
- 02.02.2017 09:25
- 01.02.2017 15:52