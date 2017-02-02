В Японии продаются суши из шоколада- 02.02.2017 13:50
Новые сладости появились в продаже в Японии. Речь идет о довольно необычном виде суши, которые готовятся с использованием шоколадных батончиков.
Так, сладкие суши готовятся из разноцветных шоколадок KitKat. В качестве основы используется воздушный рис, который дополняется белым шоколадом и васаби.
Суши на десерт существуют пока что в трех разновидностях, которые соответствуют внешне и по названию с самыми распространенными традиционными суши.
Розовый батончик KitKat со вкусом малины носит название "суши с тунцом". Импровизированные суши "омлет с морскими водорослями" представляют собой шоколад со вкусом пудинга из дыни. Шоколад KitKat со вкусом арбуза с острова Хоккайдо с добавлением сыра маскарпоне - это "суши с морским ежом".
Коментарі (0)
Другие новости:
Лучшие продукты для очищения крови Обновление крови весьма полезно для организма, и в этом поможет употребление определенных продуктов питания.
- 02.02.2017 15:09
- 02.02.2017 15:09
На Буковине 3 февраля - опасность схода лавины В Черновицкой области - серьезный уровень лавинной опасности, о чем предупреждают сотрудники Государственной
- 02.02.2017 14:09
- 02.02.2017 14:09
Украинский сурок предрек раннюю весну и безвиз в 2017 году Весь мир отмечает день сурка 2 февраля. Считается, что если в этот день сурок увидит свою тень, то стоит в ближайшем времени ожидать прихода весны
- 02.02.2017 13:14
- 02.02.2017 13:14
4 февраля состоится прощание с погибшим под Авдеевкой буковинцем Военнослужащий с Буковины лейтенант Леонид Валентинович Дергач, который в свое время работал преподавателем на кафедре правосудия
- 02.02.2017 12:01
- 02.02.2017 12:01
На Евровидение-2017 не пустят россиян из черного списка Вопрос так называемого "черного списка" российских артистов, которым запрещено въезжать на территорию Украины, в связи с Евровидением-2017,
- 02.02.2017 11:24
- 02.02.2017 11:24
На Буковине задержаны шестеро украинцев с двойным гражданством В пропускном пункте Порубное на Буковине задержали пятерых мужчин и одну женщину в среду, 1 февраля. Как сообщили сотрудники Госпрогранслужбы
- 02.02.2017 10:27
- 02.02.2017 10:27
Озвучены даты слушаний в Гааге по иску Украины против РФ Определена дата проведения слушаний касаемо судебного иска, поданного против властей Российской Федерации Министерством иностранных дел Украины
- 02.02.2017 10:13
- 02.02.2017 10:13
На Буковине обнаружена жертва ДТП 2 02 2017 Утром четверга, 2 февраля, на Буковине в селе Комаров возле дороги было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Человек, который
- 02.02.2017 09:52
- 02.02.2017 09:52
В Румынии - крупнейшие за 25 лет протесты В Румынии 1 февраля между полицией и участниками антиправительственного митинга начались массовые столкновения. Митинги начались
- 02.02.2017 09:25
- 02.02.2017 09:25
Как меняется мозг человека в космосе Ученые Мичиганского университета провели исследование, согласно которому человеческий мозг во время пребывания человека в космосе претерпевает
- 01.02.2017 15:52
- 01.02.2017 15:52