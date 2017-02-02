



В Японии продаются суши из шоколада - 02.02.2017 13:50

Новые сладости появились в продаже в Японии. Речь идет о довольно необычном виде суши, которые готовятся с использованием шоколадных батончиков.

Так, сладкие суши готовятся из разноцветных шоколадок KitKat. В качестве основы используется воздушный рис, который дополняется белым шоколадом и васаби.

Суши на десерт существуют пока что в трех разновидностях, которые соответствуют внешне и по названию с самыми распространенными традиционными суши.

Розовый батончик KitKat со вкусом малины носит название "суши с тунцом". Импровизированные суши "омлет с морскими водорослями" представляют собой шоколад со вкусом пудинга из дыни. Шоколад KitKat со вкусом арбуза с острова Хоккайдо с добавлением сыра маскарпоне - это "суши с морским ежом".

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