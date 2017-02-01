



Украинский сурок предрек раннюю весну и безвиз в 2017 году - 02.02.2017 13:14

Весь мир отмечает день сурка 2 февраля. Считается, что если в этот день сурок увидит свою тень, то стоит в ближайшем времени ожидать прихода весны. В Украине прогнозы погоды дает сурок Тимка, который живет недалеко от Харькова на биостанции университета имени Каразина. Имено в этот день каждый год сотрудники биостанции будят сурка.

В нынешнем году грызун увидел свою тень, и весна будет, по его прогнозу, ранней и наступит через шесть недель. Таким образом, спустя это время в свои права вступит весна с теплом и солнцем.

Интересно, что в прошлом году Тимку попросили дать прогноз по поводу курса доллара. На выбор сурку предложили карточки с надписями 25 гривен и 30 гривен. Во время испытания грызун пытался убежать то от одной, то от другой таблички. В связи с этим эксперты предположили, что курс валюты в течение года будет нестабильным.

В нынешнем году было решено попросить прогноз у сурка касаемо вступления в силу безвизового режима с ЕС. Сначала Тимка обратился к табличке, которая не сулила введения безвиза в текущем году, однако потом все же выбрал оптимистичный вариант "безвиз в 2017 году".

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