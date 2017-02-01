



4 февраля состоится прощание с погибшим под Авдеевкой буковинцем - 02.02.2017 12:01

Военнослужащий с Буковины лейтенант Леонид Валентинович Дергач, который в свое время работал преподавателем на кафедре правосудия юридического факультета ЧНУ, погиб в зоне АТО под Авдеевкой в среду, 1 февраля.



Погибшего военного посмертно президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени. Награду присудили за личное верность военной присяге, мужество и самоотверженность, которую он проявил, защищая государственный суверенитет Украины.

Представители Черновицкого областного военного комиссариата отмечают, что Леонид Дергач до последнего во время обстрелов находился на позиции. Он находился на службе в 72-й отдельной механизированной бригаде, был настоящим и преданным патриотом.



Прощание с героем АТО состоится 4 февраля, в субботу, в дворце "Юность Буковины", с 10:00 до 12:00.

У погибшего осталось двое сыновей. Леонид Дергач жил в селе Зарожаны Хотинского района.

Платиновая Буковина, Черновцы

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