На Буковине задержаны шестеро украинцев с двойным гражданством- 02.02.2017 10:27
В пропускном пункте Порубное на Буковине задержали пятерых мужчин и одну женщину в среду, 1 февраля. Как сообщили сотрудники Госпрогранслужбы, нарушителями оказались жители Черновицкой области.
Эти люди выехали в Румынию по документам, которые свидетельствуют о принадлежности к украинскому гражданству. Возвратиться назад в Черновицкую область они решили уже как граждане другой страны.
Так, в контрольно-пропускном пункте по время паспортного контроля украинцы предъявили документы, подтверждающие гражданство Румынии. Таким образом, эти люди планировали пребывать в Украине в качестве граждан другого государства.
Для того, чтобы установить обстоятельства правонарушения, специалисты проводят фильтрационно-проверочные работы. На всех шестерых задержанных человек были составлены административно-процессуальные докумены при попытке незаконно пересечь государственную границу Украины.
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