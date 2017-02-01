



Озвучены даты слушаний в Гааге по иску Украины против РФ - 02.02.2017 10:13

Определена дата проведения слушаний касаемо судебного иска, поданного против властей Российской Федерации Министерством иностранных дел Украины. Дату определил Международный суд ООН в Гааге.

Заседания были назначены на период с 6 по 9 марта 2017 года. В указанный период времени запланировано рассмотрение собранных материалов в рамках иска Украины против РФ под названием "Финансирование терроризма и национальной дискриминации в Украине".

Так, накануне, 1 февраля, стало известно, что указанное дело будут изучать судьи правоохранительного органа ООН в Гааге.

Отметим также, что начало судебного процесса будет осуществляться в два этапа. Информацию об этом опубликовали на сайте Международного суда ООН. Так, 6 и 8 марта на слушаниях в рмаках первого этапа будут выступать представители украинской стороны. 7 и 9 марта выступят представители РФ.

Платиновая Буковина

Всі новини