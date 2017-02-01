На Буковине обнаружена жертва ДТП 2 02 2017- 02.02.2017 09:52
Утром четверга, 2 февраля, на Буковине в селе Комаров возле дороги было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Человек, который оказался местным жителм, лежал без каки-либо признаков жизни.
О происшествии сообщили представители Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.
На место происшествия была отправлена следственно-оперативная группа Кельменецкого отделения полиции. Ими было установлено, что на мужчину был осуществлен наезд автомобилем. пострадавший получил черепно-мозговую травму, в результате чего он и скончался. Личность того, кто сбил буковинца, пока еще не установили.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Проходит досудебное расследование.
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