



В Румынии - крупнейшие за 25 лет протесты - 02.02.2017 09:25

В Румынии 1 февраля между полицией и участниками антиправительственного митинга начались массовые столкновения. Митинги начались после того, как власти выступили с предложением амнистировать заключенных. Сейчас в стране массовые столкновения - наибольшие за 25 лет, так только в столице на улицы вышло порядка 100 тысяч протестующих. Стало известно, что в ходе столкновений уже четверо человек были ранены - двое участников митинга и двое полицейских.

Участники протестов выкрикивали "Воры!", "Мафия в правительстве", "Отставка", а также другие лозунги не в пользу правительства. Такие митинги проходят не только в Бухаресте, но и других городах Румынии, Яссах, Сибиу, Бакэу, Клуж-Напоке, Тимишоаре, Галаце и других.

Премьер-министр страны Сорин Гриндяну отметил, что решение об амнистии принято с целью освободить тюрьмы, которые переполнены. Под амнистию могут попасть заключенные с малолетними детьми, беременные женщины, люди старше 60 лет, заключенные, со сроком менее пяти лет, кроме насильников и уголовников. Жители отмечают, что после амнистии на свободе окажутся преступники, совершившие тяжелые преступления, а также коррумпированные политики.

Кроме того, были задержаны наиболее агрессивные участники протестов - шестеро человек. Эти люди начали прорываться в здание правительства в Бухаресте через кордоны полиции, забрасывали правоохранителей петардами, камнями, дымовыми шашками, и ответной мерой стало применение полицией слезоточивого газа и дубинок. Активисты зажгли принесенные шины и прочие предметы, тушить которые прибыли сотрудники пожарной службы.

Местные телеканалы сообщают, что в ходе демонстраций были задержаны около ста футбольных фанатов, которые устраивали провокации. В полицию также боросали бутылки с зажигательной смесью. Их изымали у ультра футбольных клубов "Рапид" и "Динамо". В полиции задержанные признались, что за организацию беспорядков им заплатили. Впрочем, кто платил деньги, пока неизвестно.



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