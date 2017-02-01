



Как меняется мозг человека в космосе - 01.02.2017 15:52

Ученые Мичиганского университета провели исследование, согласно которому человеческий мозг во время пребывания человека в космосе претерпевает изменения. В особенности, изменения касаются объема серого вещества мозга. Данные результатаы могут оказать существенную помощь в лечении определенных заболеваний.

Во время пребывания в космосе человеческое тело находится в условиях отсутствия гравитации, а также подвергается мощному солнечному излучению, вследствие чего тело существенно меняется. Ввиду отсутствия достаточной силы притяжения, мышцы и кости теряют массу. Под воздействием космического излучения также может изменяться структура ДНК человека, как показали недавние результаты исследований NASA.

Были проведены обследования 26 астронавтов. Из них 12 находились в космосе две недели, а остальные 14 - гораздо дольше. Их срок пребывания на Международной космической станции составил полгода. Для обеих групп астронавтов было проведено МРТ головного мозга. В обоих случаях было установлено, что в одних зонах объем серого вещества увеличивается, а в других - уменьшается. Причем, изменения были серьезнее у тех астронавтов, которые больше времени провели в космосе.

Изменения в основном касались тех зон мозга, которые обрабатывают сенсорную информацию от ног, а также те, которые отвечают за движения ног. Дело в том, что организм и мозг адаптируется под новые условия - отсутствие гравитации, и человеку по сути необходимо заново учиться двигаться.

Данные этого исследования ученые могут использовать для лечения определенных заболеваний. Специалисты установили, что человеческий мозг может формировать между нейронами новые свящи, и для компенсации структурных изменений мозг может использовать различные сигнальные пути.

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