Как меняется мозг человека в космосе- 01.02.2017 15:52
Ученые Мичиганского университета провели исследование, согласно которому человеческий мозг во время пребывания человека в космосе претерпевает изменения. В особенности, изменения касаются объема серого вещества мозга. Данные результатаы могут оказать существенную помощь в лечении определенных заболеваний.
Во время пребывания в космосе человеческое тело находится в условиях отсутствия гравитации, а также подвергается мощному солнечному излучению, вследствие чего тело существенно меняется. Ввиду отсутствия достаточной силы притяжения, мышцы и кости теряют массу. Под воздействием космического излучения также может изменяться структура ДНК человека, как показали недавние результаты исследований NASA.
Были проведены обследования 26 астронавтов. Из них 12 находились в космосе две недели, а остальные 14 - гораздо дольше. Их срок пребывания на Международной космической станции составил полгода. Для обеих групп астронавтов было проведено МРТ головного мозга. В обоих случаях было установлено, что в одних зонах объем серого вещества увеличивается, а в других - уменьшается. Причем, изменения были серьезнее у тех астронавтов, которые больше времени провели в космосе.
Изменения в основном касались тех зон мозга, которые обрабатывают сенсорную информацию от ног, а также те, которые отвечают за движения ног. Дело в том, что организм и мозг адаптируется под новые условия - отсутствие гравитации, и человеку по сути необходимо заново учиться двигаться.
Данные этого исследования ученые могут использовать для лечения определенных заболеваний. Специалисты установили, что человеческий мозг может формировать между нейронами новые свящи, и для компенсации структурных изменений мозг может использовать различные сигнальные пути.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 01.02.2017 13:46
- 01.02.2017 13:05
- 01.02.2017 11:16
- 01.02.2017 10:58
- 01.02.2017 10:55
- 01.02.2017 10:15
- 01.02.2017 09:38
- 01.02.2017 09:17
- 31.01.2017 18:23
- 31.01.2017 15:29