



В Черновцах предлагают сладости в обмен на стихи - 01.02.2017 13:05

В Черновцах в Литературном целановском центре в течение двух недель будет действовать сладкая акция.

Так, с 1 по 14 февраля любые желающие могут прочитать свои стихи в обмен на сладкие подарки. За лучший стих автору предлагают столик на двоих и десерт с горячим напитком.

Организаторы отмечают, что стихотворения обязательно нужно подписать и оставить контактный номер телефона, чтобы с победителем можно было связаться.

В Целановском центре ожидают роматничных стихотворений о любви, которые будут приниматься до 14 февраля. В день влюбленных победители получат обещанную награду.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини