



Во время Евровидения-2017 в Киеве пройдут культурные мероприятия - 01.02.2017 11:16

Во время проведения конкурса Евровидение-20107 в Киеве планируется ряд творческих мероприятий, призванных продемонстрировать самобытность украинской культуры, а также ее принадлежность к современнному европейскому искусству. Как стало известно, в столице состоится неделя современного искусства Kyiv Art Week, международный арт-фестиваль Face of Art и многие другие мероприятия, в которых примут участие отечественные и зарубежные деятели искусства и культуры. Как сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко во время встречи с европейской делегацией во главе с Евой-Луизой Эрландсон Слорак, президентом Стокгольмского городского совета, такие мероприятия призваны повысить имидж Киева и Украины в целом.

Старостенко отметила помощь стокгольмской мерии и зарубежных коллег при подготовке к Евровидению. Так, удалось составить понятный план подготовки, и выделить на его реализацию необходимую сумму. Отметим, что на подготовку Евровидения 2017 в Киеве выделено 200 миллионов гривен.

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Среди прочих культурных мероприятий, которые состоятся в Киеве во время проведения Евровидения-2017 - также концерты Киевского национального академического театра оперетты "Европейский калейдоскоп", а также различные праздничные спектакли в в театрах города.

Развлекательные зоны планируется организовать в столице на Контрактовой, Софиевской, Троицкой и Почтовой площадях.

Участники встречи также отметили, что при подготовке конкурса очень важно работать с волонтерами, особенно с модераторами для иностранных туристов и теми, кто обеспечивает информационную поддержку. В Стокгольме в прошлом году при подготовке конкурса насчитывалось около 500 волонтеров. Для волонтеров в Киеве в апреле будут проводиться специальные тренинги.

В центральных районах Киева для удобства гостей из-за рубежа будут установлены сенсорные информационные центры для получения необходимой справочной информации. Также без внимания не останется развитие туристической инфраструктуры - планируется создание новых экскурсионных маршрутов.

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