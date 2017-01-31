Во время Евровидения-2017 в Киеве пройдут культурные мероприятия

- 01.02.2017 11:16
Во время Евровидения-2017 в Киеве пройдут культурные мероприятия

Во время проведения конкурса Евровидение-20107 в Киеве планируется ряд творческих мероприятий, призванных продемонстрировать самобытность украинской культуры, а также ее принадлежность к современнному европейскому искусству. Как стало известно, в столице состоится неделя современного искусства Kyiv Art Week, международный арт-фестиваль Face of Art и многие другие мероприятия, в которых примут участие отечественные и зарубежные деятели искусства и культуры. Как сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко во время встречи с европейской делегацией во главе с Евой-Луизой Эрландсон Слорак, президентом Стокгольмского городского совета, такие мероприятия призваны повысить имидж Киева и Украины в целом.

Старостенко отметила помощь стокгольмской мерии и зарубежных коллег при подготовке к Евровидению. Так, удалось составить понятный план подготовки, и выделить на его реализацию необходимую сумму. Отметим, что на подготовку Евровидения 2017 в Киеве выделено 200 миллионов гривен.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Среди прочих культурных мероприятий, которые состоятся в Киеве во время проведения Евровидения-2017 - также концерты Киевского национального академического театра оперетты "Европейский калейдоскоп", а также различные праздничные спектакли в в театрах города.

Развлекательные зоны планируется организовать в столице на Контрактовой, Софиевской, Троицкой и Почтовой площадях.

Участники встречи также отметили, что при подготовке конкурса очень важно работать с волонтерами, особенно с модераторами для иностранных туристов и теми, кто обеспечивает информационную поддержку. В Стокгольме в прошлом году при подготовке конкурса насчитывалось около 500 волонтеров. Для волонтеров в Киеве в апреле будут проводиться специальные тренинги.

В центральных районах Киева для удобства гостей из-за рубежа будут установлены сенсорные информационные центры для получения необходимой справочной информации. Также без внимания не останется развитие туристической инфраструктуры - планируется создание новых экскурсионных маршрутов.

Платиновая Буковина

Ключові слова: культурные мероприятия во время евровидения 2017, евровидение 2017 подготовка, киев евровидение 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Как меняется мозг человека в космосе Ученые Мичиганского университета провели исследование, согласно которому человеческий мозг во время пребывания человека в космосе претерпевает
- 01.02.2017 15:52
В Черновцах появились новые остановки транспорта В Черновцах на сегодняшний день числится 260 остановок общественного транспорта.
- 01.02.2017 13:46
В Черновцах предлагают сладости в обмен на стихи В Черновцах в Литературном целановском центре в течение двух недель будет действовать сладкая акция.
- 01.02.2017 13:05
В сети появились компроматы на Ле Пен и Фийона На сайте WikiLeaks были опубликованы документы, связанные с информацией о кандидатах в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийоне
- 01.02.2017 10:58
Из Авдеевки эвакуируют детей 1 02 2017 Из-за непрекращающихся боевых действий в Авдеевке, что на Донецком направлении, было принято решение об эвакуации. Сейчас из населенного
- 01.02.2017 10:55
Строжинчане стали жертвами преступной схемы Как стало известно, в Сторожинецкий отдел полиции обратился 14-летний местный житель с родителями. 15 января вечером заявители сообщили
- 01.02.2017 10:15
С 1 февраля Украина возглавляет Совбез ООН По сообщению президента Украины Петра Порошенко, с 1 февраля Украина возглавит Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом глава государства
- 01.02.2017 09:38
Ученые определили типы характеров котов Ученые из Университета Линкольна, США, установили типы характеров домашних котов и их особенности. Для этого был проведен анализ 200 котов при участии
- 01.02.2017 09:17
Рестораны Черновцов на День святого Валентина 2017 Рестораны Черновцов традиционно подготовили массу интересного для влюбленных пар.
- 31.01.2017 18:23
В Киеве прошла жеребьевка полуфиналов Евровидения 2017 В Киеве в Колонной зале КГГА сегодян состоялась жеребьевка участников Евровидения-2017, согласно которому будет понятно, как распределятся страны в первом и втором полуфиналах
- 31.01.2017 15:29

Всі новини