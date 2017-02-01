



Из Авдеевки эвакуируют детей 1 02 2017 - 01.02.2017 10:55

Из-за непрекращающихся боевых действий в Авдеевке, что на Донецком направлении, было принято решение об эвакуации. Сейчас из населенного пункта осуществляется эвакуация детей и всех желающих уехать.

Так, утром среды, 1 февраля, из Авдеевки в Святогорск уже эвакуировали 77 детей. По мере поступления желающих уехать из населенного пункта, находящегося под обстрелами, формируются группы. При этом, пока что в городе не была объявлена массовая эвакуация. Процесс осуществляется следующим образом: по громкой связи объявляется, куда желающие могут подойти для записи. После фомируются группы, и людей оперативно увозят на мирные территории.

Согласно имеющейся информации, в Авдеевке находится порядка 22 тысяч человек. В частных домах проживает порядка 6 тысяч человек. Пока изъявили желание покинуть город 140 человек.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отметил, что он встретился с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным в Авдеевке. Планируется вывезти из города 160 детей с родителями. ПРи этом, уже были подготовлены места для их размещения. В случае необходимости Украина заявляет о готовности эвакуировать 12 тысяч жителей Авдеевки, котоыре будут размещены и обеспечены всем необходимым в разных регионах страны.

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