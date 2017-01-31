



Строжинчане стали жертвами преступной схемы - 01.02.2017 10:15

Как стало известно, в Сторожинецкий отдел полиции обратился 14-летний местный житель с родителями. 15 января вечером заявители сообщили, что неизвестные лица купили у подростка довольно дорогую игровую приставку, однако так и не заплатилиза нее деньги.

Полицейские выяснили, что мальчик принимал участие в акции однолй из известных торговых марок и стал победителем, выиграв игровую приставку Sony Playstation. Свой приз юный буковинец решил продать, в связи с чем объявление о продаже он выложил в интернете.

Неизвестный мужчина позвонил по указанному номеру практически сразу после публикации объявления. По разговору мужчина оказался весьма заинтерсованным в покупке приставки. Он пообщался с самой мальчика и спросил номер банковской карты, куда можно было бы перечислить деньги за консоль. Спустя определенное время на телефон пришло сообщение якобы о зачислении средств, какие присылают от банка. Потому сомнений не возникло, и мальчик практически без колебаний отдал покупателям приставку.

Брат мальчика направился с картой, на которую якобы перечислили деньги, к банкомату, чтобы снять часть средств со счета, однако денег на балансе неоказалось. Парень сообщил об этом матери, и семья поняла, что они стали жерствами мошенников. Потому они немедленно обратились в полицию.

Были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых удалось установить личности злоумышленников. Преступниками оказались группа лиц - жителей Черновцо. Консоль была возвращена законным владльцам. Преступление бывло квалифицировано как мошенничество - в соответствии с частью 2 стаьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Платиновая Буковина, Черновцы

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