



В Киеве прошла жеребьевка полуфиналов Евровидения 2017 - 31.01.2017 15:29

В Киеве в Колонной зале КГГА сегодян состоялась жеребьевка участников Евровидения-2017, согласно которому будет понятно, как распределятся страны в первом и втором полуфиналах песенного конкурса.

Отметим, что ранее вещатели от Германии (ARD) и Швейцарии (SRF) направили запросы, согласно которым в процесс жеребьевки не были включены указанные страны. Таким образом, представители Германии и Швейцарии выступят во втором полуфинале.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

По результатам в финальном шоу окажутся по 10 представителей из каждого полуфинала, а также большая пятерка и страна, принимающая конкурс. В целом, в финале выступят предстаивтели 26 стран.

Исоплнительный продюсер Евровидения-2017 Виктория Романова отметила, что до старта конкурса осталось порядка ста дней. Процедура жеребьевки проходила под присмотром представителей Наблюдательного совета Евровидения. На церемонии присутствовали супервайзер конкурса Йон Ола Санд, наблюдатель голосования от компании Digame mobile Томас Нидермеер.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины является официальным организатором Евровидения-2-17 в Украине. Анна Бычок - временно исполняющий обязанности главы правления НОТУ. Исполнительные продюсеры Евровидения-2017 - Виктория Романова и Александр Харебин, исполнительный директор конкурса - Павел Грицак.

Итак, в первом полуфинале оказались Черногория, Финляндия, Грузия, Португалия, Бельгия, Швеция, Албания, Азербайджан, Австралия, Кипр, Словения, Армения, Молдова, Чехия, Латвия, Исландия, Греция и Польша.

Участники второго полуфинала: Македония, Мальта, Нидерланды, Сербия, Дания, Россия, Румыния, Венгрия, Австрия, Ирландия, Швейцария, Эстония, Израиль, Болгария, Сан-Марино, Литва, Хорватия, Норвегия и Беларусь.

Конкурс состоится в Кеиве в Международном выставочном центре. Полуфиналы Евровидения 2017 запланированы на 9 и 11 мая, и финальное шоу состоится 13 мая.

Платиновая Буковина

Всі новини