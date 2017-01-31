Регистрация на ЗНО-2017 стартует 6 февраля

- 31.01.2017 13:53
Регистрация на ЗНО-2017 стартует 6 февраля

Календарный план подготовки и проведения ЗНО в 2017 году был утвержден Министерством образования и науки Украины. Согласно данному плану, зарегистрироваться для участия в основной сессии ЗНО-2017 можно с 6 февраля. Регистрация продлится до 17 марта.

После подачи регистрационных данных можно будет вносить изменения при необходимости. Сделать это можно будет до 31 марта.

До 28 апреля на информационных страницах участников ЗНО до 28 апреля 2017 года будут размещены приглашения-пропуска для участия в тестировании. В приглашениях будет присутствовать необходимая информация для участников - время и место проведения ЗНО по тому или иному предмету.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания знаний ЗНО-2017 стартует 23 апреля и продлится до 16 июня. 23 апреля состоится тестирование по украинскому языку и литературе, 25 апреля - тестирование по французскому, немецкому и испанскому языкам, на 29 апреля запланировано тестирование по английскому языку. 31 мая пройдет тестирование по математике. На 2 июня намечено ЗНО по истории Украины, далее предметы распределились следующим образом: 6 июня - русский язык, 8 июня - биология, 12 июня - география, 14 июня - физика, 16 июня - химия.

До 28 апреля будет представлен график проведения дополнительной сессии ЗНО-2017. Отдельные категории лиц, которые не имели возможности в основной период зарегистрироваться для участия в ЗНО - участники АТО, а также лица, проживающие в зоне проведения АТО и оккупированном Крыму, могут подать документы на регистрацию с 3 по 19 мая 2017 года.

До 23 июня 2017 года на информационных страницах участников ЗНО будет опубликована информация о результатах всех предметов тестирования. До 15 июня планируется опубликовать результаты по иностранным языкам, украинскому языку и литературе, математике. До 19 июня появится информация по истории Украины, биологии и русскому языку, и до 23 июня будут результаты по физике, химии и географии.

 

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Ключові слова: ЗНО 2017 основная сессия, ЗНО 2017, ВНО 2017

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