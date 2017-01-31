Lego создали детскую соцсеть- 31.01.2017 11:37
Основной деятельностью компании Lego ялвяется приозводство игрушек, преимущественно - конструкторов, которые известны на весь мир. Недавно стало известно, что для самых маленьких пользователей интернета появилась социальная сеть, получившая название Lego Life.
Аудитория детской соцсети Lego Life - дети в возрасте до 13 лет. В соцсети они могут общаться с друзьями по интересам, принимать участие в интересных викторинах, познавательных программах и конкурсах. Кроме того, желающие могут также поделиться своими интересными идеями касаемо новых разработок конструктора с компанией Lego. Также у соцсети имеется собственная эмодзи-клавиатура.
Lego Life была создана для создания безопасного для детской аудитории интернет-пространство. Здесь маленькие пользователи интернета могут не только общаться, но и весело проводить время и получать информацию, которая будет для них полезна. одители могут быть уверены, что дети будут в безопасности от вредного контента, который имеется в любых других современных соцсетях.
Бета-версия социальной сети от Lego была запущена в конце 2016 года сначала в Великобритании. Начиная с сегодняшнего дня зарегистрироваться могут и пользователи из других стран. По словам пользователей, Lego Life напоминает Pinterest, однако с уклоном в Lego-тематику.
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