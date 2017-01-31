С 1 февраля в Украине подешевеют 89 медпрепаратов

- 31.01.2017 11:28
С 1 февраля в Украине подешевеют 89 медпрепаратов

Начиная с 1 февраля, в Украине будут снижены цены на определенные виды лекарств. Причина снижения цен на медпрепараты - введение государственного регулирования цен на лекарства для диабетиков, астматиков и сердечников. О нововведениях рассказал глава украинского правительства Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что задача Кабмина состоит в том, чтобы по трем категориям заболеваний, а именно - сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и бронхиальной астмы - были снижены цены на лекарства. Предполагается, что новые партии лекарств, которые будут поступать с 1 февраля, уже будут продаваться по сниженным ценам, в соответствии с новой системой ценообразования.

Так, Министерство здравоохранения выпустило приказ №1423 "Об утверждении Порядка расчета предельных оптово-отпускных цен на лекарственные средства на основе референтных цен".

В соответствии с приказом Минздрава, в укрианских аптеках запрещено продавать 89 наименований медпрепаратов, в которых присутствует 21 действующее вещество, по цене, которая превышает установленную правительством. В случае, если будет иметь место нарушение, на аптеку, реализующую лекарства по завышенной цене, будет наложен штраф.

Платиновая Буковина

Ключові слова: госрегулирование цен на лекарства, лекарства в Украине подешевеют, 1 февраля новые цены на лекарства

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