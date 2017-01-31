



К Евровидению 2017 в Киеве отремонтирую дороги - 31.01.2017 11:16

До старта международного конкурса Евровидение за два месяца весны в Киеве планируется провести необходимые ремонтные работы. В частности, ремонт будет осуществляться на Русановской набережной, на соседних возле МВЦ улицах. Также предстоит ремонт дороги от аэропорта в Жулянах.

Информацию об этом озвучил Илья Сагайдак, заместитель председателя Киевской городской госадминистрации. Средства на ремонтные работы будут выделены из городского бюджета столицы.

Чтобы минимизировать транспортные заторы в Киеве во время проведения Евровидения-20107, планируется по максимуму провести ремонтные работы улично-дорожной сети столицы. Сагайдак отметил, что текущий и капитальный ремонт дорожного покрытия планируется провести на отдельных участках. Первоочередной задачей является ремонт на дороах, которые ведут от аэропортов. В особенности, ремонтировать будут дорогу, которая соединяет аэропорт "Киев" и Воздухофлотский проспект.

Дороги и мосты, которые ведут к арене Евровидения - Международному выставочному центру - также будут отремонтированы. В частности, это коснется станции метро "Левобережная", а таже дорожного покрытия Русановской набережной.

Отметим, что Киев принимает 62-й конкурс Евровидения, который состоится 9, 11 и 13 мая. Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

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