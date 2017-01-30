Сотрудника Гоструда на Буковине поймали на взятке

- 31.01.2017 10:33
Сотрудника Гоструда на Буковине поймали на взятке

Служба безопасности Украины совместно с представителями прокуратуры и полиции раскрыли преступную деятельность одного из руководителей Государственной службы Украины по вопросам труда в Черновицкой области. Чиновника задержали за взяточничество.

Речь идет о члене комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве. У одного из местных жителей госслужащий требовал неправомерное вознаграждение в размере полутора тысяч долларов США, За эти средства предполагалось поспособствовать в выплате государственной помощи в связи со смертью близкого родственника.

Нарушителя задержали в его служебном кабинете в момент получения взятки.

В соответствии с частью 3 стать 368 Уголовного кодекса Украины было возбуждено уголовное производство. Преступление классифицируется как получение неправомерного вознаграждения. Сейчас осуществляются необходимые следственные мероприятия, решается вопрос выбора меры пресечения чиновнику.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: взяточничество Буковина, взятки Черновцы, Государственная служба Украины по вопросам труда Черновцы

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