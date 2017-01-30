



Сотрудника Гоструда на Буковине поймали на взятке - 31.01.2017 10:33

Служба безопасности Украины совместно с представителями прокуратуры и полиции раскрыли преступную деятельность одного из руководителей Государственной службы Украины по вопросам труда в Черновицкой области. Чиновника задержали за взяточничество.

Речь идет о члене комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве. У одного из местных жителей госслужащий требовал неправомерное вознаграждение в размере полутора тысяч долларов США, За эти средства предполагалось поспособствовать в выплате государственной помощи в связи со смертью близкого родственника.

Нарушителя задержали в его служебном кабинете в момент получения взятки.

В соответствии с частью 3 стать 368 Уголовного кодекса Украины было возбуждено уголовное производство. Преступление классифицируется как получение неправомерного вознаграждения. Сейчас осуществляются необходимые следственные мероприятия, решается вопрос выбора меры пресечения чиновнику.

Платиновая Буковина, Черновцы

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