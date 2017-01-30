



В Украине закрылось 129 тысяч предприятий - 31.01.2017 10:15

В январе текущего года, как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, закрылось порядка 129 тысяч частных предпринимателей. К слову, 112 тысяч из них относились к категории так называемых спящих ФЛП, то есть, предпринимательскую деятельность они не вели и, соответственно, не платили взносов и налогов.

Гройман отмтеил, что были такие, кто зарегистрировал физлицо-предпринимателя, однако после ничем не занимались. Законодательство, по словам главы правительства, предусматривает уплату взносов в Пенсионный фонд для предпринимателей, поскольку все они рано или поздно выйдут на пенсию, когда завершат свою деятельность.

На настоящий момент в Украине существует порядка 2 миллионов действующих предприятий и предпринимателей.

По данным пр6емьера, в Украиен за последнее время было ликвидировано 16,8 тысяч предприятий, и более 23 тысяч открылось. Иными словами, тенденция не является негативной.

Стоит отметить, что массовое закрытие физических лиц-предпринимателей в Украине связано с тем, что согласно новому закону, все ФЛП второй и третьей группы в обязательном порядке должны платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц, вне зависимости от того, есть ли прибыль. Для первой группы предпринимателей на упрощенной системе налогообложения уплата ЕСВ возможна в половинном размере - 352 гривны в месяц.

Платиновая Буковина

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