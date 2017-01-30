



В Черновцах сломался второй привезенный троллейбус - 31.01.2017 09:46

Еще один черновицкий троллейбус из числа привезеных, который уже курсирует по маршруту, сломался. Отметим, что с привезенными б/у троллейбусами в Черновцах этот случай - уже второй.

Один из местных жителей Игорь Старко опубликовал в соцсетях фото с поломкой транспорта.

Так, на фото можно увидеть, как по улице Университетской едет грузовой автомобиль и тянет на буксире сломаный троллейбус.

Было выяснено, что сломанный троллейбус оказался именно из партии новоприбывших. В связи с этим у пользователя возник вопрос - стоило ли покупать такой транспорт, если он неисправен.



Напомним, на прошлой неделе с одним из новых "старых" троллейбусов также случилась авария - из-за отказа тормозой транспортное средство врезалось в ограждение.

Платиновая Буковина

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