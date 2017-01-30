



Слоган и логотип Евровидения 2017 в Украине - 30.01.2017 16:05

В YouTube на официальном канале международного конкурса Евровидение-2017 были презентованы слоган и логотип будущего конкурса, который состоится в Киеве.

Слоган нынешнего конкурса звучит как "Celebrate diversity - Уважай разнообразие".

Традиционное для Украины намысто с ярким орнаментом, где каждая бусина имеет свой узор, стало логотипом Евровидения-2017.

На сайте Евровидения была опубликована информация о логотипе и слогане конкурса. Так, фраза "Celebrate diversity" несет в себе ключевой посыл. В дополнение к нему представлен творческий логотип. Эмблемой Евровидения в нынешнем году стало изображение традиционного украинского ожерелья. Намысто с разнообразными бусинами, где у каждой имеется собственный дизайн - это символ красоты, здоровья, а также самый настоящий оберег. Отличие бусин ожерелья друг от друга является продолжением слогана, ведь все они индивидуальны и различны.

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