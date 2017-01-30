Представительница Франции стала Мисс Вселенной 2017- 30.01.2017 15:02
Главный титул и победу в конкурсе красоты Мисс Вселенная-2017 завоевала участница из Франции Ирис Миттенар.
Шоу состоялось в Маниле, столице Филиппин, в понедельник, 30 января. За главную корону конкурса соревновались представительницы 86 стран. В финал, кроме Ирис Миттенар, прошли Андреа Товар из Колумбии и гаитянка Ракель Пелисье.
Обладательница звания Мисс Вселенная-2017 - 23-летняя Ирис - является студенткой. Француженка учится на хирурга-стоматолога. Титут и обретенный статус девушка намерена использовать, чтобы активно пропагандировать гигиену полости рта.
Американский ведущий Стив Харви второй год подряд объявляет победительницу шоу Мисс Вселенная. СТоит отметить, что в прошлом году на конкурсе красоты случился конфуз. Харви ошибочно назвал представительницу Колумбии Ариадну Гутьеррес победительницей. Спустя минуту ведущий сообщил об ошибке и отметил, что на самом деле Мисс Вселенной стала вовсе не колумбийка, а представительница Филиппин Пиа Алонсо Вуртцбах. Всего минуту Гутьеррес побыла в короне победительницы. В нынешнем году обошлось без происшествий.
Стоит отметить, что до этого француженка всего раз одерживала победу в конкурсе Мисс Вселенная. Главный титул и корона достались представительнице Франции в 1953 году.
В нынешнем году на конкурсе Мисс Вселенная 2017 от Украины выступала 18-летняя Елена Сподинюк из Крыма.
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