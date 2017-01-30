Представительница Франции стала Мисс Вселенной 2017

- 30.01.2017 15:02
Представительница Франции стала Мисс Вселенной 2017

Главный титул и победу в конкурсе красоты Мисс Вселенная-2017 завоевала участница из Франции Ирис Миттенар.

Шоу состоялось в Маниле, столице Филиппин, в понедельник, 30 января. За главную корону конкурса соревновались представительницы 86 стран. В финал, кроме Ирис Миттенар, прошли Андреа Товар из Колумбии и гаитянка Ракель Пелисье.

Обладательница звания Мисс Вселенная-2017 - 23-летняя Ирис - является студенткой. Француженка учится на хирурга-стоматолога. Титут и обретенный статус девушка намерена использовать, чтобы активно пропагандировать гигиену полости рта.

Американский ведущий Стив Харви второй год подряд объявляет победительницу шоу Мисс Вселенная. СТоит отметить, что в прошлом году на конкурсе красоты случился конфуз. Харви ошибочно назвал представительницу Колумбии Ариадну Гутьеррес победительницей. Спустя минуту ведущий сообщил об ошибке и отметил, что на самом деле Мисс Вселенной стала вовсе не колумбийка, а представительница Филиппин Пиа Алонсо Вуртцбах. Всего минуту Гутьеррес побыла в короне победительницы. В нынешнем году обошлось без происшествий.

Стоит отметить, что до этого француженка всего раз одерживала победу в конкурсе Мисс Вселенная. Главный титул и корона достались представительнице Франции в 1953 году.

В нынешнем году на конкурсе Мисс Вселенная 2017 от Украины выступала 18-летняя Елена Сподинюк из Крыма.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Ирис Миттенар, Франция Мисс Вселенная, Мисс Вселенная 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

К Евровидению 2017 в Киеве отремонтирую дороги До старта международного конкурса Евровидение за два месяца весны в Киеве планируется провести необходимые ремонтные работы
- 31.01.2017 11:16
Сотрудника Гоструда на Буковине поймали на взятке Служба безопасности Украины совместно с представителями прокуратуры и полиции раскрыли преступную деятельность одного из руководителей
- 31.01.2017 10:33
В Украине закрылось 129 тысяч предприятий В январе текущего года, как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, закрылось порядка 129 тысяч частных предпринимателей
- 31.01.2017 10:15
В Черновцах сломался второй привезенный троллейбус Еще один черновицкий троллейбус из числа привезеных, который уже курсирует по маршруту, сломался. Отметим, что с привезенными б/у троллейбусами
- 31.01.2017 09:46
Россия дала гарантии остановки обстрелов Авдеевки 31 01 2017 Российская сторона редоставила письменные гарантии по прекращению обстрелов Авдеевки во вторник, 31 января, с 10:00 до 17:00. Об этом сообщил
- 31.01.2017 09:24
На всех вокзалах Укрзализныци будет бесплатный Wi-Fi В нынешнем году Укрзализныця обещает обеспечить на всей железнодорожных вокзалах страны Интернет-покрытие и соединение Wi-Fi
- 30.01.2017 16:33
Слоган и логотип Евровидения 2017 в Украине В YouTube на официальном канале международного конкурса Евровидение-2017 были презентованы слоган и логотип будущего конкурса, который состоится в Киеве.
- 30.01.2017 16:05
Захоронения польских легионеров открыли для посещений В подвалах костела Пречистого сердца Иисуса в Черновцах ранее были обнаружены захоронения польских легионеров.
- 30.01.2017 14:36
Великобритания назвала представителя на Евровидение 2017 Стало известно имя представительницы Евровидения-2017 от Великобритании. На киевской сцене Туманный Альбион представит певица и актриса Люси Джонс
- 30.01.2017 11:33
Регистрация на пробное ЗНО 2017 завершается 31 января Регистрация участников на пробное ЗНО - внешнее независимое оценивание знаний, завершается уже завтра, 31 января.
- 30.01.2017 10:43

Всі новини