Захоронения польских легионеров открыли для посещений- 30.01.2017 14:36
В подвалах костела Пречистого сердца Иисуса в Черновцах ранее были обнаружены захоронения польских легионеров.
Сейчас гробница польских солдат открыта для посещений. Первыми пантеон посетил Приход Пресвятого Сердца Иисуса.
В 12:00 состоялась святая Месса. После службы захоронение польских легионеров посетили прихожане Святейшего Сердца Иисуса. Речь идет о захоронениях тел польских солдат, которые сражались во времена Первой Мировой войны под селом Раранче (сейчас - село Редковцы). Останки польских легионеров покоятся под хорами, в крипте.
Как сообщается, на установку пантеона средства были выделены Польшей.
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