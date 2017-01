Великобритания назвала представителя на Евровидение 2017 - 30.01.2017 11:33

Стало известно имя представительницы Евровидения-2017 от Великобритании. На киевской сцене Туманный Альбион представит певица и актриса Люси Джонс.

На суд жюри и зрителей международного конкурса, который состоится в этом году в Украине, Люси Джонс представит песню "Never Give Up On You". Интересно, что эту песню для британки написала Эммили де Форест, представительница Дании, которая одержала победу в конкурсе 2013 года.

Люси Джонс известна тем, что она принимала участие в британской версии вокального талант-шоу "X Factor". При этом, многие знают ее как актрису телевидения. Сыграла в таких сериалах, как "Приключения Сары Джейн" и "Чисто английские убийства". Представительница Британии будет выступать сразу в финале.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение благодаря победе Джамалы на конкурсе в прошлом году. В Стокгольме песня Джамалы "1944" набрала наибольшее количество баллов.

Отметим, что полуфиналы Евровидения-2017 запланированы на 9 и 11 мая, а финальная часть шоу состоится 13 мая.

