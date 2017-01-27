



Регистрация на пробное ЗНО 2017 завершается 31 января - 30.01.2017 10:43

Регистрация участников на пробное ЗНО - внешнее независимое оценивание знаний, завершается уже завтра, 31 января.

Задача пробного ЗНО (ВНО) - ознакомить выпускников и абитуриентов с процедурой тестирования, структурой тетради с тестами, ее содержанием, а также показать, как осуществляется доступ к пункту ЗНО, рабочему месту и остальным моментам.

Все желающие могут принять участие в процедуре пробного ЗНО по таким предметам, как украинский язык и литература, а также на выбор по любому другому предмету. Это может быть математика, история Украины, география, биология, химия, физика, английски, немецкий, французский, испанский и русский языки.

Так, на 1 апреля назначено пробное ЗНО-2017 по украинскому языку и литературе. Принять участие в пробном тестировании по остальным предметам можно будт уже спустя неделю - 8 апреля. Напомним, стоимость участия в пробном тестировании по одному предмету составляет 129 гривен.

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