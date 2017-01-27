



Неизвестные устроили стрельбу в канадской мечети - 30.01.2017 10:40

В здании Исламского культурного центра в Квебеке, Канада, во время вечерней молитвы неизвестные открыли стрельбу. Всего в мечети находилось около 40 человек, из которых шестеро погибли, еще восемь человек получили ранения. Происшествие случилось вечером воскресенья, 29 января, в 21:15 по местному времени. В здание ворвались неизвестные в масках, которые внезапно начали стрелять. В здании, где началась стрельба, находились мужчины. Женщины же собрались для молитвы на втором этаже центра.

Очевидцы сообщили, что стрелявших в мечети было трое. Полиции удалось задержать двоих человек, из которых один предпринял попытку сбежать. Полиция выяснила, что преступник направлялся к острову Орлеан. В результате долгой погони злоумышленика удалось задержать и арестовать.

Глава канадского правительства Джастин Трюдо озвучил слова соболезнования семьям погибших. По его словам, происшествие является "трусливой атакой". Несколько позднее было озвучено заявление, что стрельба в мечети является терактом.

Исламский культурный центр Квебека является социальной, религиозной и экономической организацией. В ее состав входит большая мечеть. Сейчас по периметру центра выставлены заграждения, всех людей оттуда эвакуировали.

Платиновая Буковина

Всі новини