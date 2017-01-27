На Евровидение от России может отправиться Александр Панайотов

- 27.01.2017 16:33
На Евровидение от России может отправиться Александр Панайотов

Российский певец Александр Панайотов, занявший второе место в вокальном шоу "Голос", сотрудничает с Григорием Лепсом. Именно Панайотова рассматривают в качестве предпочтительного претендента на участие в Евровидении-2017, которое состоится в Киеве. По словам артиста, он готов выступить в конкурсе.

Панайотов отмечает, что заметил одну особенность - когда он принимает участие в конкурсах, чаще всего он занимает вторые места. К слову, на Евровидение он ранее уже пробовался. На отборе в качестве представителя Украины его опередила Светлана Лобода. Также неоднократно Панайотов предпринимал попытки отправиться как представитель России, но всегда уступал то Диме Билану, то другим артистам. В определенный момент певец решил, что с конкурсами пора завязывать, но окружающие поспешили убедить его в обратном.

На Евровидение на этот раз, отмечает Александр, он особо не стремится, однако отправится на конкурс, если ему предоставится такой шанс.

Артист отметил, что если он отправится на Евровидение, то у него будет возможность вопротить в жизнь миссии добра, объединения и примирения, а его песня должна будет растопить сердца. Панайотов отметил, что сумасшедших везде хватает, и заявил, что его в Украине могут убить.

К слову, сам Панайотов по происхождению - украинец. Он родился в 1 июля 1984 года в Запорожье. В Москву артист переехал в 2002 году с целью принять участие в шоу "Стань звездой".

Платиновая Буковина

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