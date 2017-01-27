Британца лишили прав за высокий рост- 27.01.2017 15:57
Жителю британского Ньюкасла Адаму Элиотту пришлось пережить судебные заседания из-за своего роста. Так, 26-летнего британца обвинили в том, что во время управления кабриолетом он находился в опасном положении, а именно - управлял авто стоя.
Примечательно, что рост Адама составляет около двух метров, но доказать это в суде он почему-то не смог.
Само происшествие случилось в январе прошлого года в городе Гейтсхед. Элиотт, будучи продавцов автомобилей, доставлял к заказчику автомобиль Ford Ka. Судья заявил, что во время езды по шоссе молодой человек привставал, что могли привести к созданию аварийной обстановки на дороге и создать опасность для других участиков движения. Сначала Адам согласился с обвинением, однако во время новых слушаний заявил, что своей вины не признает. По его словам, из-за слишком высокого роста другим может показаться, будто парень стоя управляет автомобилем, однако это не так.
Эллиотту задали вопрос, почему сначала он признал свою вину. Молодой человек отметил, что кто-то дал ему такой совет. Но позже он решил утверждать, что ни в чем не виноват.
Согласно предварительному решению суда, англичанина на год лишат водительского удостоверения. Однако окончательно приговор по данному делу должны озвучить в феврале.
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