Черновцыводоканал должен за электричество более 70 млн грн- 27.01.2017 15:13
Электроснабжение коммунального предприятия Черновцыводоканал 1 февраля 2017 года будет ограничено. Информацию об этом озвучили в энергокомпании Черновцыоблэнерго.
В облэнерго отмечают, что между компаниями подписан договор о поставках элеткроэнергии. Несмотря на это, за потребляемое электричество Черновцыводоканал не рассчитывается. По данным энергетиков, долги за активную электроэнергию по состоянию на 1 января 2017 года составили 70 миллионов 530 тысяч гривен. Гарантий оплаты за январь также нет.
При этом, на первый месяц года рост дебиторской задолженности прогнозируется на уровне 2 миллионов 100 тысяч гривен.
В Черновцыоблэнерго отмечают, что они неоднократно делали шаги навстречу коммунальным предприятиям, однако больше этого делать не смогут. Дело в том, то за потребленную электроэнергию нараставет задолженность перед госпредприятием "Энергорынок". В связи с этим с 1 февраля 2017 года элеткроснабжение коммунального предприятия Черновцыводоканал будет ограничено.
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