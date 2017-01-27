



Йемену может грозить масштабный голод - ООН - 27.01.2017 14:31

Координатор чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Браен заявил о том, что вооруженный конфликт в Йемене может привести к массовому голоду в стране.

Так, от нехватки продуктов питания в Йемене страдает уже порядка 10 миллинов местных жителей. Из них более 2 миллионов - это дети. Представитель ООН отметил, что в Йемене продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация. Этому способствуют непрекращающиеся бомбардировки.



В ООН отмечают, что в Йемене с марта 20115 года продолжаются боевые действия между шиитскими повстанцами "Аль-Хути" и международной коалицией, которую возглавляет Саудовская Аравия. В результате конфликта на сегодняшинй день начитывается свыше 10 тысяч мирных жителей.

Джейми Макголдрик, который является представителем Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ранее заявлял, что реальное количество жертв конфликта из числа мирного населения может быть еще больше. В результате боевых действий, которые продолжаются уже более двух лет, было ранено около 40 тысяч человек.

Напомним, что правительству Йемена оказывает поддержку международная коалиция. Начиная с марта 2015 года, коалиция противостоит шиитским повстанцам из движения Хути. Данное противостояние началось после того, как повстанцы принудили правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади сбежать из столицы Йемена - Сани.

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