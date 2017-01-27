Перезахоронение праха поэта Олеся в Украине состоится 29 января

- 27.01.2017 13:52
Перезахоронение праха поэта Олеся в Украине состоится 29 января

Останки известного украинского поэта Александра Олеся прибыли на территорию Украины. Как сообщается, прах литератора прибыл в Борисполь. На текущей неделе планируется перезахоронение праха поэта.

Панихида по Олесь назначена на воскресенье, 29 января, на 12:00. Торжественное перезахоронение праха поэта начнется в 13:30. Церемония похорон состоится в Киеве на Лукьяновском кладбище.

Стоит отметить, что со всеми суммарными расходами процедура перезахоронения праха Александра Олеся обошлась в 800 тысяч гривен. При этом, из общей сумму 60 тысяч гривен составили расходы на транспортирование останков поэта.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко 18 января выступил с заявлением, что оплату расходов, связанную с перезахоронением останков поэта, возьмет на себя украинская сторона. На эти цели Кабинет выделил сумму в 140 тысяч гривен. Стоит отметить, что Александр Олесь был похоронен в Праге после смерти 22 июля 1944 года.

Эксгумация останков Олеся и его супруги была осуществлена 3 января 2017 года. Стоит отметить, что согласно законам Чехии, после погребения за место на кладбище родные усопшего должны платить ренту за место, которая составляет 20 тысяч чешских крон за 10 лет. Гражданин Чехии Владимир Михайлишин, который являлся выходцем из Украины, оплачивал ренту по собственной инициативе. После смерти Михайлишина его сын принял решение похоронить отца в могиле Олеся. Так, после этого стартовали переговоры с наследниками Олеся касаемо перезахоронения его останков в Украине.

 

Платиновая Буковина

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